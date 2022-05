Magnus Andersson após o Sporting-FC Porto: "Não era preciso ser tão difícil ganhar hoje"

Declarações do treinador portista Magnus Andersson, no final do jogo Sporting-FC Porto (28-29), da 26.ª jornada do campeonato português de andebol, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito intenso e acho que jogámos bem, quer na primeira quer na segunda parte. Falhámos três livres de sete metros e isso dificultou a nossa missão. Jogámos contra uma boa equipa, fizeram-nos estar menos bem em alguns dos nossos pontos fortes, mas estou muito contente com a equipa, é uma grande equipa."

Melhorar: "Para melhorar temos de afinar detalhes que nos permitam não falhar em alguns lances decisivos. Não era preciso ser tão difícil ganhar hoje, mas temos de dar os parabéns ao Sporting, uma equipa jovem e que hoje não tinha a pressão de ganhar.

Celebrar: "Hoje, celebramos, mas temos de nos manter focados e não relaxar demasiado. Espero que a equipa mantenha a motivação e fome de vencer nos jogos que faltam. Temos tempo para recuperar e preparar bem as partidas que faltam. Hoje, celebrar esta vitória e amanhã preparar o que aí vem".