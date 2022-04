Magnus Andersson no adeus à Champions: "Pedimos desculpa aos adeptos. Não foi aceitável"

Magnus Andersson, treinador do FC Porto

Técnico do FC Porto descontente com a exibição do FC Porto em Montpellier, que resultou numa derrota por 35-37 e na eliminação da Liga dos Campeões

Sem palavras: "Parabéns ao Montpellier por esta vitória. Como treinador do FC Porto sinto-me muito desapontado pela forma como jogámos esta noite. Estou confuso e nem sei bem por onde começar a dissecar a partida."

Frustração: "Entrámos muito bem, jogámos bom andebol e fomos compensando as falhas na defesa com bastantes oportunidades que, infelizmente, não transformámos em golos. Frustrados, passámos a fazer as coisas mal a partir dos dez minutos."

Pedido de desculpas: "Perdemos a nossa identidade, tomámos decisões erradas e sofremos por isso. Falo pela equipa quando digo que estamos muito tristes. Pedimos desculpa aos adeptos pelo nosso desempenho esta noite, que não foi aceitável."