Magnus Andersson após conquista do tricampeonato: "Estou muito orgulhoso desta equipa"

Magnus Andersson, treinador do FC Porto

Declarações do treinador da equipa de andebol do FC Porto, que esta sexta-feira se sagrou tricampeão nacional de andebol, ao vencer o Águas Santas por 34-18, na penúltima jornada do campeonato.

Sentimento: "É fantástico, estou muito feliz pela equipa e pelo clube, trabalhámos muito duro este ano. Jogámos bom andebol, nos jogos importantes estivemos muito bem. Hoje, no início, não digo que estivéssemos nervosos, mas acho que cometemos alguns erros no ataque. Estou muito orgulhoso desta equipa. É fantástico, também com os nossos adeptos aqui. É engraçado."

Três títulos em três anos: "Não é fácil, Benfica e Sporting também têm muito boas equipas. Muitos jogos na Liga dos Campeões, fomos um bocadinho abaixo... Quando perdemos em Montpellier fiquei um bocado assustado, doeu pela forma como perdemos o jogo. Mas estou muito feliz por podermos jogar a Liga dos Campeões no próximo ano."