Magnus Anderson: "Contra equipas fortes com o PSG quando se relaxa..."

Declarações após o jogo FC Porto- Paris Saint-Germain (33-35), da nona jornada da Liga dos Campeões de andebol, disputado hoje no Dragão Arena, no Porto:

Magnus Anderson (treinador do FC Porto): "Começámos bem e fizemos algumas coisas boas no ataque, mas contra equipas fortes com o Paris Saint-Germain quando se relaxa e comete alguns erros acaba por se ser penalizado. Na segunda parte, a partir do 23-23, o resultado passou para 24-28, tivemos alguns problemas e cometemos alguns erros e o Paris Saint-Germain aproveitou. Tivemos seis, sete minutos em que não jogámos ao nosso melhor nível, mas fizemos muitas coisas boas e acho que estamos a crescer de jogo para jogo e fazer melhores exibições".

Leia também FC Porto Baía e um momento simbólico com o filho no Dragão: "Sangue do meu sangue" O FC Porto começou a entregar, na segunda-feira, as rosetas de prata aos sócios com 25 anos de ligação ao clube. Vítor Baía, administrador da SAD dos dragões e antigo futebolista, entregou a lembrança ao filho Diogo e partilhou a fotografia do momento nas redes sociais.

Raul Gonzalez (treinador do Paris Saint-Germain): "Queria saudar o FC Porto pela exibição que fez, em especial nos primeiros minutos da primeira parte, período em que foi muito melhor do que nós e mostrou ser uma equipa forte. O FC Porto esteve a ganhar por cinco golos e nessa altura tivemos problemas. É muito difícil jogar aqui porque o FC Porto tem uma boa equipa e um bom treinador e por isso estamos satisfeitos com a vitória".