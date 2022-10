Magdeburgo-Barcelona na final do Mundial de clubes de andebol

Os culés venceram por 39-28, com o português Luís Frade a apontar três dos golos dos espanhóis.

Os alemães do Magdeburgo e os espanhóis do Barcelona vão disputar no domingo a final do Mundial de clubes de andebol, a Super Globo, após levarem a melhor nos respetivos jogos das meias-finais.

Em Dammam, Arábia Saudita, os catalães, vencedores das duas últimas edições da Liga dos Campeões, estiveram sempre por cima e ao intervalo já venciam por 16-11 os polacos do Lomza Kielce.

Os culés venceram por 39-28, com o português Luís Frade a apontar três dos golos dos espanhóis.

Antes, o Magdeburgo "carimbou" o bilhete para a final ao levar de vencida os egípcios do Al Ahly, por 36-28, um triunfo "tranquilo" alicerçado sobretudo no segundo tempo, depois de uma primeira parte renhida (18-17).

Ainda hoje, o Benfica, detentor da Liga Europeia, perdeu por 35-32 com os sauditas do Al Khaleej, falhando a passagem à disputa pelo quinto posto do torneio e, no domingo, o conjunto "encarnado" vai discutir o sétimo lugar frente aos brasileiros do Taubaté.