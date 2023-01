Madeira SAD nos quartos de final da Taça Europa feminina de andebol

Após nova vitória sobre as suíças do LK Zug Handball.

O Madeira SAD, que este sábado bateu as suíças do LK Zug Handball pela segunda vez, no Funchal, conseguiu um histórico apuramento para os quartos de final da Taça Europa feminina de andebol.

Para reduzir custos, ambos os jogos dos 'oitavos' decorreram no Pavilhão do Funchal, com as madeirenses a ganharem por 28-21 na sexta-feira e hoje por 24-22, com 14-13 ao intervalo.

As suíças jogaram melhor do que na véspera e as insulares um pouco menos bem - mas sem nunca deixar em perigo a eliminatória -, o que explica o resultado final mais nivelado.

Portugal poderá vir a ter duas equipas nos quartos de final da prova, se o Benfica, no domingo, conseguir ganhar em 'casa' ao Antalya Konyaalti BSK, com quem empatou 35-35 na Turquia.

Neide Duarte, com cinco golos, foi este sábado a melhor marcadora do Madeira SAD, seguida de perto por Joana Pires, que chegou aos quatro golos.

O LK Zug Handball ainda entrou no jogo com motivação e chegou ao 3-0, aos três minutos, a que se seguiu a resposta pronta da equipa da casa, a virar para 6-3 com sete minutos.

Depois, foi uma questão de gerir a muito folgada vantagem - incluindo as contas de sexta-feira - para assegurar a primeira presença do clube nos 'quartos' da Taça Europa.

O melhor que as suíças conseguiram foi forçar um empate a 13-13, pouco antes do intervalo, enquanto o Madeira SAD nunca ultrapassou vantagem de quatro golos.