Madeira SAD nos "oitavos" da Taça Europa feminina, São Pedro do Sul fica pelo caminho

Fotografia: Reprodução/ Facebook Academia São Pedro do Sul

Redação com Lusa

Madeira SAD gere vantagem, São Pedro do Sul eliminado da Taça Europa feminina de andebol.

O Madeira SAD é a primeira das equipas portuguesas a apurar-se para os oitavos de final da Taça Europa feminina de andebol, ao perder na segunda mão da terceira eliminatória por apenas dois golos.

As funchalenses tinham ganhado o primeiro jogo, no sábado, por sete golos, pelo que se apuraram, no que deverão ser acompanhadas pelo Benfica, que venceu na Bósnia-Herzegovina por 12 golos, em jogo ainda da primeira mão.

Também hoje, o Academia São Pedro do Sul voltou a perder com o Izmir e está eliminado, juntando-se ao Alavarium, afastado nos jogos de sábado.

No Funchal, o Madeira SAD entrou em jogo com o conforto da vantagem de 30-23 sobre o Vestmannaevjar, da Islândia.

Ao intervalo, as portuguesas já perdiam por 14-10, mas na segunda parte geriram melhor a vantagem de início e só perderam por 24-22.

Neide Gomes marcou por cinco vezes, sendo a mais eficaz do ataque das madeirenses.

A Academia São Pedro do Sul fez os seus dois jogos na Turquia, este fim de semana, e perdeu ambos.

Após a derrota por 30-25, hoje perdeu por 29-27, com 14-13 ao intervalo.

Bruna Barbosa fez um grande jogo e apontou 11 golos.

Mais cedo, o Benfica ganhou na Bósnia-Herzegovina ao ZRK Borac, por 34-22, com a segunda mão a disputar-se em Lisboa, em 11 de dezembro, no Pavilhão n.º 2 da Luz.

No sábado, o Alavarium foi eliminado pelo Eurobud JKS Jaroslaw, da Polónia.