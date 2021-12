Jogo entre Madeira SAD e FC Porto adiado devido a um caso de covid-19

FC Porto aceitou pedido de adiamento do Madeira SAD.

O jogo entre Madeira SAD e FC Porto, a contar para a 15ª jornada do campeonato nacional Andebol 1 e agendado para as 20h00 desta quarta-feira no Dragão Arena, foi adiado devido a um caso de covid-19 no emblema madeirense, informaram esta quarta-feira os "dragões".

"Tal como havia feito em relação ao clássico no Pavilhão da Luz, o FC Porto acedeu de imediato ao pedido de adiamento por parte do conjunto adversário", explica o clube azul e branco em comunicado.

O novo horário do encontro "será divulgado oportunamente", ficando "os ingressos adquiridos para a data original válidos quando o jogo se realizar". "Aqueles que pretendam ser ressarcidos devem recorrer aos serviços do clube", informa o FC Porto.

Apesar de o jogo ter como palco o Dragão Arena, o Madeira SAD jogaria como visitado e os "dragões" como visitantes. Na segunda volta, quando o jogo se realizar no Funchal, trocam as "condições".