Má primeira parte custa caro ao FC Porto na visita ao PSG

FC Porto foi derrotado no Stade Pierre Coubertin

Dragões derrotados na Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu esta quinta-feira com o Paris-Saint Germain, por 33-19, na sétima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, a que marcou o fim da primeira volta. Os campeões portugueses somam duas vitórias, um empate e quatro derrotas, dividindo o sexto lugar com o Flensburgo, que também tem cinco pontos.

Ao contrário da visita do ano passado (derrota pela diferença mínima), os dragões nunca estiveram na discussão do resultado, por culpa de uma primeira parte confrangedora, apenas com quatro golos marcados.

A formação azul e branca teve todo o tipo de falhanços e a diferença ao intervalo (18-4) só não foi superior, porque os franceses também registaram algum desperdício e Nikola Mitrevski teve algumas intervenções importantes.

Na segunda parte, os portistas melhoraram, liderados por Victor Iturriza (cinco golos em meia hora), mas o desfecho já não se alterou, restando aos homens de Magnus Andersson apontar à receção aos gauleses, na próxima quinta-feira, na oitava ronda.