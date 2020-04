Luís Monteiro assume comando técnico do Belenenses em 2020/21

Treinador volta ao clube onde já esteve em 2010/11

O Belenenses chegou a acordo com Luís Monteiro para assumir o comando técnico na próxima temporada.

O treinador de 53 anos regressa ao Belenenses, onde já orientou a equipa na época 2010/2011, tendo no seu currículo passagens pelo Vitória de Setúbal, Seleções Nacionais (seniores e jovens), Sporting (juniores) e Seleção de Cabo Verde.

"Luís Monteiro aceitou o convite com entusiasmo e responsabilidade, estando perfeitamente identificado e sintonizado com a realidade do clube e com o contexto que viveremos nos próximos tempos.", pode ler-se no site oficial do Belenenses.

"É para mim um grande orgulho regressar, precisamente dez anos depois, a um dos clubes com mais história no Andebol em Portugal. Procurarei dar continuidade ao excelente trabalho que vinha a ser desenvolvido de forma a que o Belenenses continue a lutar pelos lugares cimeiros do campeonato", afirmou o técnico, em declarações ao clube.