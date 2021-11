Luís Frade lesiona-se com gravidade e falhará o Campeonato da Europa

Internacional português será submetido a uma cirurgia em 16 de novembro e, nesse dia, será sabido o tempo concreto de paragem competitiva

É uma baixa de vulto para Jorge Pereira. O selecionador nacional não poderá convocar Luís Frade para o Campeonato da Europa, dado que o jogador do Barcelona sofreu uma rutura de ligamentos cruzados, no recente treino dos culé.

"Depois dos testes realizados, foi confirmado que o jogador Luis Frade tem uma rutura do ligamento cruzado anterior no seu joelho direito, que irá necessitar de reparação cirúrgica", pode ler-se no site do clube catalão.

A lesão, ocorrida esta quinta-feira, forçará Luís Frade a uma operação para debelar o problema, agendada para o próximo dia 16 de novembro, num hospital de Barcelona. Assim que concluída, o Barcelona informará o tempo de paragem.

Porém, é muito improvável, dada a gravidade da lesão, que o internacional português volte a atuar nos próximos largos meses e, por isso, participe no Campeonato da Europa, marcado para janeiro de 2022, na Hungria e na Eslováquia.