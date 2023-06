Luís Frade: "Ainda não está na minha hora de voltar para Portugal"

ENTREVISTA - Está a cumprir a terceira temporada no Barcelona, tendo ainda mais um ano de contrato. Soma duas Ligas dos Campeões e é o único andebolista português a conquistar o troféu mais desejado.

Luís Frade tem 24 anos, cresceu em Rio Tinto, mas atualmente vive em Barcelona, perto da praia, com a namorada, Catarina, e o Zeus, um cão golden retriever.

Como define o Barcelona?

-É um clube enorme, com infraestruturas do melhor possível, e muito comprometido com a região. É um símbolo da Catalunha.