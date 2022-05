Luís Cruz: "Vitória na Liga Europeia? As pessoas não têm noção do que nós fizemos..."

Luís Cruz, adjunto do Benfica

Treinador adjunto do Benfica em reação ao triunfo na prova da EHF após levar a melhor na final, em Lisboa, contra os alemães do Magdeburgo, que valeu o primeiro título europeu das águias

Feito e mérito: "As pessoas não têm noção do que nós fizemos. Quando nos saiu o sorteio da EHF, colocaram-nos como outsiders, começamos na primeira eliminatória. Na segunda, contra um dos principais candidatos a vencer a prova, eu dizia ao Chema Rodríguez, treinador principal, que estava em pânico, cheio de medo do jogo em casa... Ganhámos, passamos o grupo mais difícil de todos... depois é isto. Esta malta merecia muito isto. É muito bom."

Apelo a mais atenção: "Está na hora das pessoas perceberem que desporto em Portugal não é só futebol, há mais desporto, mais espetáculo. Os benfiquistas têm de perceber que precisamos deles todas as semanas. Com isso, vêm títulos."