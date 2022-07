Luciano Silva renova com o Benfica e não esquece "momento especial"

Internacional brasileiro fica agora ligado às águias até 2024.

O Benfica anunciou na manhã desta terça-feira a renovação de contrato, até 2024, com Luciano Silva, andebolista internacional brasileiro.

"É uma satisfação imensa fazer parte de um clube como o Benfica, prestigiado e admirado pelo mundo inteiro, não só no futebol, mas também no andebol. Quando cá cheguei, fui muito bem recebido e os meus olhos começaram a brilhar, conforme fui conhecendo mais", disse o jogador de 22 anos, anunciado como reforço em novembro de 2020.

"O desafio [de vir para o Benfica] chegou na altura certa porque foi no ano da pandemia, estávamos a passar todos por um momento difícil, mas foi surreal... foi incrível", vincou, confiante numa temporada de sucesso, depois do brilharete europeu, com a conquista da Liga Europeia. "É um grande grupo. Esperamos poder fazer coisas grandiosas, sei que vai ser muito difícil repetir o que foi feito na época passada, mas agora é só daqui para cima. Essa conquista foi o que nos motivou ainda mais. Os benfiquistas têm estado sempre cá e isso é extremamente importante, porque são os adeptos que nos fazem ganhar os jogos. É só ver pela conquista da EHF European League, que, durante sete anos consecutivos, foi para equipas alemãs, porque a competição era disputada lá. A partir do momento em que veio para cá, tivemos o apoio dos adeptos e o troféu ficou cá, é nosso!", atirou. "Acho que nunca vou conseguir encontrar palavras que descrevam esse momento especial, essa sensação. Só quem estava lá sentiu essa emoção. Que consigamos fazer coisas ainda melhores", rematou Luciano Silva.