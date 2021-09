Liga Europeia: Sporting vence na Dinamarca e está na fase de grupos

A equipa de Alvalade derrotou o Holstebro e apurou-se para a fase de grupos da Liga Europeia.

Uma vitória por 28-31, frente ao Holstebro, na deslocação à Dinamarca, deu ao Sporting a passagem à fase de grupos da Liga Europeia.

Depois de na primeira mão da segunda ronda ter vencido por por 31-25, levando seis golos de vantagem para o encontro fora de casa, a formação de Ricardo Costa voltou a ganhar num encontro em que esteve em desvantagem até ao minuto 31.

Melhorando na defesa, na segunda parte, o Sporting conseguiu dar a volta a uma partida que ao intervalo perdia por um golo (16-15).

O espanhol Natán Suárez, com cinco golos, foi o melhor marcador do Sporting, seguido por Francisco Tavares, que marcou quatro.

Agora, o Sporting regressa a casa para no próximo sábado (18h00) defrontar o Belenenses para o campeonato Placard, que comanda com seis pontos, em igualdade pontual com o FC Porto (2.º) e FC Gaia (3.º).