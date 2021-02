Liga Europeia: Sporting perde na Eslováquia, mas mantém aspirações intactas

Derrota frente ao Tatran Presov por três golos de diferença.

O Sporting perdeu esta terça-feira por 24-21 com o Tatran Presov, na Eslováquia, em jogo da oitava jornada do grupo B da Liga Europeia de andebol, mas mantém intacta a possibilidade de passar aos oitavos de final.

Depois de ter ganho ao Tatran Presov por 27-21, em Alvalade, há pouco mais de uma semana, o Sporting não conseguiu conquistar os dois pontos em disputa e permitiu à equipa eslovaca alcançar o primeiro triunfo na fase de grupos.

O Sporting teve um bom inicio de jogo, em que esteve sempre na frente e chegou a dispor de uma vantagem de cinco golos, aos 9-4, mas um "apagão" na concretização na segunda metade da primeira parte, permitiu ao Tatran Presov reduzir e empatar aos 11-11.

O último minuto da primeira parte foi disputado a um ritmo frenético, com o Darko Djukic a dar a vantagem ao Sporting, na conversão de um livre de sete metros (12-11), o português Nuno Santos a empatar a 12-12 para o Tatran Presov e Tiago Rocha a desempatar no segundo final (13-12).

O equilíbrio marcou o inicio da segunda parte, muito por culpa do desacerto ofensivo dos "leões" e da prestação do guarda-redes brasileiro Marcos Colodeti na baliza do Tatran Presov, que registou sucessivas igualdades aos 13-13, 14-14 e 15-15.

O Sporting, que aos 18-16 abriu para uma vantagem de dois golos, deu a entender que pretendia resolver o jogo a seu favor, mas a formação eslovaca não o deixou e, depois de empatar aos 18-18, passou para a frente pela primeira vez aos 19-18, na conversão de um livre de sete metros pelo cubano Pavel Hernández.

Os "leões" mantiveram-se na discussão do resultado com um golo do alemão Jens Schongarth, no empate aos 20-20, mas nos derradeiros minutos do encontro permaneceu o desacerto ofensivo do Sporting, que acumulou sucessivos erros na finalização.

Quatro golos consecutivos do Tatran Presov desfizeram a igualdade a 20-20 e colocaram o marcador nos 24-20, a escassos segundos do final, sentenciando o encontro e a derrota do Sporting, que ainda reduziu para 24-21.

Pavel Hernández, que durante quatro épocas representou o Sporting da Horta antes de se transferir para o Tatran Presov, foi o melhor marcador do encontro, com sete golos, seguido do seu compatriota do Sporting Pedro Valdez, com cinco.

O Sporting tem ainda quatro jogos para poder terminar entre os quatro primeiros lugares do grupo, que dão acesso aos oitavos de final, frente aos alemães do Fuchse Berlim (casa e fora), os romenos do Dínamo Bucareste e os suecos do IFK Kristianstad, ambos em Alvalade.

O Fuchse Berlim, que venceu a Taça EHF (que originou a Liga Europeia) por duas vezes, em 2015 e 2018, e foi vice em 2019, lidera o grupo B, com 10 pontos em seis jogos, em igualdade pontual com os IFK Kristianstad (segundo, com oito partidas realizadas).

O Sporting é quarto, com seis pontos em seis jogos, a três dos franceses do USAM Nimes Gard, terceiros com nove pontos em oito jogos. O Dínamo Bucareste é quinto, com três pontos em seis jogos, e o Tatran Presov é sexto e último, com dois em sete.