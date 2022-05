Liga Europeia: Portugal duas vezes na final-four em quatro anos, sem esquecer o ABC

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A Liga Europeia, que, com outras denominações, começou a jogar-se em 1981/82, tem duas equipas portuguesas na final-four em quatro temporadas: o FC Porto em 2018/19 e o Benfica este ano.

Antes disso, apenas por uma vez uma formação lusa havia alcançado a meia-final, o ABC, em 1999/2000, tendo sido afastado pelos alemães do Flensburgo.

Ou seja, durante 38 épocas, registou-se essa presença dos bracarenses, clube que por essa altura era muito forte na Europa - jogou a final da Liga dos Campeões em 1993/94. Neste período, num espaço de quatro anos, primeiro FC Porto e agora Benfica marcam presença na fase decisiva da competição.

Um sinal claro do crescimento do andebol em Portugal, que tem também resultados na Seleção Nacional. Após 14 anos sem qualquer presença em grandes competições, esteve no Europeu'2020, Mundial'2021, Jogos Olímpicos'2020, Europeu deste ano e já se apurou para o Mundial de 2023.

Refira-se, ainda, que Portugal organiza este ano o Campeonato da Europa de sub-20 e, em 2028, juntamente com a Espanha, o Campeonato da Europa de seniores masculinos.