Liga Europeia de andebol: Águas Santas sofre derrota na Dinamarca

Frente ao Aarhus, por sete golos de diferença.

O estreante Águas Santas vinha de um empate com os macedónios do Eurfarm Pelister (27-27), conseguido na ronda anterior do Grupo D da Liga Europeia de andebol, mas esta terça-feira não teve qualquer hipótese de discutir o resultado com o Aarhus (33-26), na Dinamarca, e ao intervalo já perdia por cinco golos (16-11).

No segundo tempo, as diferenças no placard oscilaram quase sempre entre os cinco e os sete golos, com Jonatan Mollerup a destacar-se no lado dinamarquês, com 10 golos, enquanto João Furtado foi o melhor do conjunto luso, com cinco.

Assim, o Águas Santas mantém-se na última posição da poule, com quatro pontos.