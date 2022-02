Liga Europeia: Benfica vence Lemgo e carimba passaporte para oitavos

Lazar Kukic, com sete golos, e Arnau García, com seis, acabaram por ser determinantes para a conquista dos dois pontos

O Benfica carimbou o passaporte para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, ao receber e vencer os alemães do TBV Lemgo, por 35-30, em jogo da sétima jornada do grupo B.

Depois do triunfo na primeira volta (30-29), os encarnados entravam para este jogo com a motivação de voltar a igualar o líder GOG que venceu na Dinamarca os russos do Chekhovskiye Medvedi, por 27-26, com 11 pontos.

Aliás, este triunfo dos dinamarqueses teve o condão de colocar Benfica na próxima fase, pelo que o encontro desta terça-feira e os próximos três servirão apenas para definir as posições e cruzamento nos "oitavos".

Lazar Kukic, com sete golos, e Arnau García, com seis, acabaram por ser determinantes para a conquista dos dois pontos. Do lado do TBV Lemgo Bjarki Elisson foi o homem golo, inclusive do jogo, ao concretizar nove dos 14 remates que efetuou.

Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - TBV Lemgo, 35-30.

Ao intervalo: 15-15.

Sob a arbitragem dos croatas Dalibor Jurinovic e Marko Mrvica, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (35): Gustavo Capdeville, Jonas Kallman (2), Carlos Martins (1), Aléxis Borges (3), Lazar Kukic (7), Demis Grigorias (2) e Petar Djordjic (4). Jogaram ainda: Sergey Hernández, Arnau Garcia (6), Belone Moreira (1), Paulo Moreno (2), Ole Rahmel (2), Rogério Moraes (4) e Francisco Pereira (1).

Treinador: Chema Rodríguez.

- TBV Lemgo (30): Peter Johannesson, Bjarki Elisson (9), Andrej Kogut (1), Frederik Simak (4), Jonathan Carlsbogard (7), Bobby Schagen e Andreas Cederholm (2). Jogaram ainda: Finn Zecher, Isaías Guardiola, Tim Suton (6), Lukas Zerbe e Gedeon Guardiola (1).

Treinador: Florian Kehrmann.