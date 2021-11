Liga dos Campeões: FC Porto volta a perder com PSG, desta vez, em casa

Bicampeão nacional somou a quinta derrota na Champions e, no dia 2, joga em Barcelona.

O FC Porto perdeu, por 30-39, na receção aos franceses do Paris Saint-Germain, no oitavo jogo do Grupo B da Liga dos Campeões.

Sete dias depois de uma derrota em Paris, o bicampeão português voltou a ceder, somando a quinta derrota na prova, que o deixa no sétimo posto do seu grupo, que apura as duas primeiras equipas diretamente para os quartos de final e as quatro seguintes (3.º ao 6.º) para os oitavos de final.

No encontro do Dragão Arena, o FC Porto andou sempre atrás do marcador, perdendo por 15-23 ao intervalo.

Com cinco golos, Pedro Cruz e Ivan Sliskovic destacaram-se no ataque portista, enquanto Kamil Syprzak, com nove, foi o melhor marcador.

Com dificuldades para travar o ímpeto ofensivo do PSG, o FC Porto teve ainda problemas na finalização, acabando, no entendo, por fazer mais golos em casa, do que em Paris, onde chegou apenas aos 19.

Já no dia 2 de dezembro, o FC Porto volta a jogar na Champions, deslocando-se ao campo do Barcelona para defrontar o campeão europeu, com quem empatou no Dragão.

Faltam seis jogos para o fim da fase de grupos e tudo está em aberto nas contas do FC Porto, que tentará chegar ao sexto posto para seguir em frente.