Liga dos Campeões: FC Porto vai receber Barcelona com lotação esgotada

Victor Iturriza, pivô dos dragões, antevê um jogo exigente frente aos campeões europeus

A Liga dos Campeões regressa, esta quinta-feira (19h45), ao Dragão Arena e a lotação já está esgotada. A turma comandada por Magnus Andersson tem um duelo difícil frente ao Barcelona de Luís Frade, um dos favoritos a vencer de novo a competição. Os catalães, campeões em título, têm um recorde de 10 Champions conquistadas.

Victor Iturriza mostra-se confiante. "Queremos entrar da melhor maneira possível", diz o pivô dos portistas, que sofreram duas derrotas nos últimos jogos da Champions, contra os polacos do Vive Kielce e os húngaros do Veszprém.

O pivô da equipa azul e branca reconhece a qualidade do adversário, considerando que "são uma grande equipa, difícil de bater, mas temos que nos focar em fazer o nosso trabalho, para conseguirmos discutir o jogo durante os 60 minutos."

"Tivemos duas derrotas contra duas grandes equipas, candidatas a lutar pela Champions, e o Barcelona é mais uma", diz Iturriza, para quem "Barcelona, Vive Kielve e Veszprém são as três melhores equipas do grupo, acredito que são as que têm maior possibilidade de chegar à final four."

O internacional português conta com o apoio no pavilhão, referindo que "este ano temos tido um grande ambiente, um grande apoio dos adeptos, e acredito que nenhum deles vá perder a oportunidade de apoiar a equipa, para conseguirmos um grande feito contra o Barcelona."