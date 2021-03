Liga dos Campeões: FC Porto perde na secretaria o jogo que falhou em Brest

EHF compreendeu a ausência dos portistas na Bielorrússia, devido ao falecimento de Quintana, mas lembrou precisar de um resultado para fechar esta quinta-feira a fase de grupos

A ausência do FC Porto no jogo da passada semana na Bielorrússia, frente ao Meshkov Brest, foi punida com falta de comparência e uma derrota por 0-10 pela Federação Europeia de Andebol (EHF), que tinha adiado a sua decisão por entender o drama vivido pelos dragões: Alfredo Quintana estava em coma e viria a falecer.

"O jogo estava marcado para 24 de fevereiro e fora remarcado para 28 de fevereiro. A fase de grupos termina a 4 de março e não havia a possibilidade de novo adiamento, sendo necessário abrir um procedimento disciplinar contra a equipa portuguesa", diz a nota da decisão, que iliba o FC Porto de responsabilidades.

"A EHF considera que a impossibilidade de a equipa jogar se devia a um evento que estava fora do seu controlo, era imprevisível e irresistível. O júri considera que o clube deve ser exonerado de responsabilidade por não jogar, devido ao caráter excepcional da causa. No entanto, sendo necessário um resultado do jogo, decidiu-se aplicar o princípio da responsabilidade objetiva e considerar que, embora nenhuma culpa pudesse ser imputada ao FC Porto, o clube não pôde deslocar-se a Brest e jogar. Portanto, o Meshkov Brest não deveria sofrer as consequências desta situação", explicou a EHF, para decidir que "o resultado será de derrota por 0-10 para o FC Porto, sem qualquer outra sanção".

A EHF terminou deixando as suas condolências pelo falecimento de Alfredo Quintana e lembrando que a decisão é passível de apelo.

Com esta derrota, o FC Porto mantém-se no sexto lugar do Grupo A, com 10 pontos, mas já sem possibilidades de alcançar o Meshkov Brest, que é quarto e passou a somar 13.

A equipa portista necessita de vencer o Elverum no Dragão, esta quinta-feira (19h45), para ainda poder tirar o quinto lugar ao Pick Szeged, que soma 12 pontos e joga à mesma hora com o PSG, em Paris. Os dragões têm vantagem no confronto direto com os húngaros.

Se não somar os dois pontos, o FC Porto poderá encontrar o Kiel nos oitavos de final, pois os atuais campeões europeus são terceiros no Grupo B e devem manter essa posição, ou então ter de defrontar o Veszprém (segundo do grupo), caso o Vardar (9 pontos) bata o Meshkov Brest nesta última jornada e suba ao sexto posto do Grupo A.