Liga dos Campeões: FC Porto empata na Alemanha mas ainda não está apurado

Dragões fizeram mais uma grande exibição e saíram de Flensburgo com uma igualdade a 26-26, faltando uma decisão da EHF para garantir a passagem aos "oitavos".

O FC Porto voltou a fazer mais um jogo de elevado nível na Liga dos Campeões, empatando a 26-26 em Flensburgo, o que valeu a subida ao sexto lugar no Grupo B, uma posição de apuramento para os oitavos de final.

Num pavilhão onde há um ano perderam por sete golos (36-29), os dragões revelaram uma evolução assinalável, entrando a vencer e nunca perdendo o rumo do jogo apesar de um período terrível, em que várias perdas de bola permitiram aos alemães virar de 4-6 para 9-6.

Ao intervalo o Flensburgo vencia por 14-13, mas numa segunda parte fantástica dos portistas o resultado virou depressa, para 16-17, e os alemães nunca mais estiveram em vantagem.

Depois de M'Bengue fazer o 25-26, aos 56 minutos, o jogo foi de nervos, com falhas de ambos os lados, não havendo golos nos últimos três minutos e meio.

Pedro Valdés (5 golos), M'Bengue (6) e Iturriza (5) foram os aríetes portistas, mas as exibições mais marcantes foram as de Nikola Mitrevski, na baliza, e Diogo Oliveira, a grande surpresa, ao conduzir o ataque dos dragões no segundo tempo.

Com este empate, o Flensburgo (10 pontos) já ficou apurado para os oitavos de final, enquanto o FC Porto (9 pontos), tendo subido ao sexto lugar, que também vale o apuramento, precisa de aguardar por dois momentos: os jogos do Dínamo de Bucareste, que tem 8 pontos, com PSG (hoje) e Kielce (dia 9), pois se os romenos pontuarem podem roubar a última vaga; a decisão da EHF sobre a desistência do ucraniano Motor, que pode valer um triunfo por 10-0 à equipa portuguesa e, nesse caso, 11 pontos praticamente insuperáveis.