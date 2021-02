Leixões e AJM/FC Porto homenagearam Quintana antes do jogo de terça-feira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Equipas de voleibol feminino, terceira e primeira classificadas do campeonato, respetivamente, deixaram mensagens de força para o andebolista que se encontra internado do Hospital de São João.

As equipas de voleibol feminino do Leixões e da AJM/FC Porto deixaram na segunda-feira mensagens de força para Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa.

Antes da partida que opôs os dois clubes, na nave Ilídio Ramos, em Matosinhos, ambas as equipas posaram com faixas de mensagens de força para o atleta que na segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino e se encontra internado no Hospital de São João.

"Juntos pelo desporto. Força Quintana", podia ler-se na faixa da equipa da casa.

"Força Quintana. AJM/FC Porto está contigo", lia-se na das portistas.

Quanto ao resultado, o clube azul e branco triunfou por 3-1 (25-16, 17-25, 25-21 e 25-17), cimentando a liderança do campeonato nacional. Já as "Sereias do Mar" ocupam a terceira posição.