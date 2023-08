Leandro Semedo reforça o Marítimo depois de uma época no Benfica

Andebolista de 28 anos já passou por FC Porto, Espanha e Catar.

"Leandro Semedo estará na Pérola do Atlântico", que é como quem diz no Marítimo na próxima temporada. Foi assim que o lateral-esquerdo de 28 anos foi apresentado pelos insulares, depois de ter estado uma temporada ao serviço do Benfica.

O internacional cabo-verdiano começou a dar nas vistas em 2012, no Desportivo da Praia, e chegou a Portugal em 2013 para integrar as camadas jovens do FC Porto. Nos dragões alcançou a equipa principal na temporada seguinte, onde conquistou o Campeonato Nacional por duas vezes (2014/15 e 2018/19) e uma Taça de Portugal (2018/19). Pelo meio representou ainda o ADA Maia (2015/16). Posteriormente, Semedo passou três temporadas na Liga de Espanha, uma época no Huelva em 2019/220 e época e meia no Ademar Leon, antes de uma curta experiência na Arábia ao serviço Al Arabi.

Pelos encarnados alinhou em 44 jogos e marcou 85 golos, conquistando uma Supertaça. Quem também já está na Madeira é o lateral e internacional polaco Melwin Beckman. O Marítimo inicia hoje a preparação para a nova época, com a realização dos habituais exames médicos e treino de abertura marcados para hoje, no complexo desportivo de Santo António.