Lateral sueco Maximilian Jonsson reforça o Póvoa

Canhoto está há uma semana na Póvoa de Varzim e será reforço até ao final da temporada

A oportunidade surgiu e o Póvoa Andebol agarrou-a. Maximilian Jonsson, conhecido por Max, lateral-direito sueco de 33 anos, com 1,95 metros, é o mais recente reforço dos poveiros, para já até ao final da corrente temporada, mas tendo o clube opção para continuar com os serviços do nórdico em 2023/24.

"Eu queria viver em Portugal. Os meus pais já viviam cá, têm casa no Algarve, o tempo é excelente, é um país calmo e as referências que eu tinha deles eram as melhores", explicou o internacional sub-21 pela Suécia, contactado por O JOGO.

"Primeiro estive em Lisboa, tinha a noção de que ninguém me conhecia. Fui treinar ao Belenenses e ao Sporting, mas depois recebi uma chamada do Póvoa. Falei com o meu agente, que me disse muito bem do clube e da cidade", prosseguiu, concluindo este tema: "Conheci os diretores do clube e a cidade, percebi que é um lugar magnífico para mim e para a minha família, que tenho mulher e duas meninas gémeas, com 16 meses".

Relativamente ao Póvoa AC, Max disse saber "que estão a procurar elevar o nível" e o próprio, depois de uma semana de treinos, já tem uma ideia definida. "O Póvoa tem excelentes jogadores, percebi que a equipa tem muito potencial e estou convicto de que poderemos fazer algo empolgante juntos", vaticinou, ele que na última época esteve parado, depois de ter passado pela Arábia Saudita, para jogar Liga dos Campeões asiática".