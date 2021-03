Lars Whalter antecipa FC Porto-Aalborg: "Vai ser equilibrado"

Antigo técnico dinamarquês dos portistas analisou para O JOGO a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Os jogos que no ano passado estavam originalmente marcados para os dias 21 e 29 de março, igualmente da Liga dos Campeões e também de acesso aos quartos de final, frente ao mesmo adversário, o Aalborg, serão disputados agora pelo FC Porto, mas para a edição de 2020/21. Ironias do destino.

A primeira mão, tal como no ano passado, será jogada no Dragão Arena, esta quinta-feira, a partir das 19h45, e a segunda, na Dinamarca, uma semana depois.

"Eu nasci em Aalborg, o presidente é meu amigo, sou adepto do Aalborg, mas o meu segundo clube é o FC Porto. Para o meu coração, este é um jogo difícil, eu quero o melhor para ambos. Se fosse um FC Porto-Benfica era completamente Porto!", disse a O JOGO Lars Whalter, técnico dinamarquês dos dragões em 2017/18, que fez uma análise do adversário dos portistas para o nosso jornal. "Eles têm um boa equipa, mas sei que têm alguns problemas físicos e alguns jogadores estiveram infetados com a covid-19. Perderam um pouco de estabilidade, antes do Natal estavam mais sólidos", explicou. "Eu acredito que será muito equilibrado e se o FC Porto não cometer erros no ataque e parar o contra-ataque deles, terá boas hipóteses", apontou.

"O Jensen Mollgaard, central, é um jogador muito inteligente, também têm bons pivôs, mas não jogam muito rápido no ataque posicional, embora o façam de forma muito sábia. No contra ataque sim, aí são mesmo muito rápidos e o FC Porto terá de estar atento a isso. Na defesa usam quase sempre um 6:0", completou o ex-técnico do FC Porto.