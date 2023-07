Kornecki não vem, baliza do FC Porto será para Diogo Rêma

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Negócio com o polaco do Kielce não chegou a bom porto e Carlos Resende terá o jovem que conhece bem como alternativa a Nikola Mitrevski.

O FC Porto vai ter Nikola Mitrevski e Diogo Rêma como guarda-redes principais na próxima época, pois a contratação do polaco Mateusz Kornecki, adiantada por O JOGO, não se confirmou. O jovem de 19 anos, que brilhou no FC Gaia, onde estava emprestado e foi treinado por Carlos Resende, vai mesmo ter um papel mais importante no Dragão, onde já fizera duas épocas, mas como terceiro guardião.

O interesse portista em Mateusz Kornecki surgiu em abril, quando se soube que o internacional polaco não renovaria pelo Kielce, sendo o francês Limoges outro pretendente. Constou-se que entretanto alguns clubes alemães também sondaram o guardião de 29 anos. Mas a verdade é que Kornecki, e depois de uma aparente vantagem do FC Porto no negócio, continua sem clube para a próxima época.

Quanto a Diogo Rêma Marques, era conhecido o seu regresso ao FC Porto depois de uma boa época no Gaia e pelas Seleções Nacionais, tendo inclusive já feito a estreia pela equipa "A".