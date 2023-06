Kielce e Magdeburgo eliminam PSG e Barcelona e estão na final da Champions de andebol

Final está agendada para as 17h00 de domingo

As equipas de andebol do Kielce, da Polónia, e do Magdeburgo, da Alemanha, vão defrontar-se domingo na final da Liga dos Campeões, após eliminarem o PSG (França) e o bicampeão em título Barcelona (Espanha), respetivamente.

Em Colónia, as meias-finais foram equilibradas, tendo no primeiro jogo o Magdeburgo afastado o bicampeão Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, no desempate por penáltis (40-39, após 31-31 e 38-38), e o Kielce o PSG (25-24).

O Magdeburgo arrancou o empate a 31-31 a seis segundos do final e após nova igualdade a 38-38, no termo do prolongamento, o guarda-redes Mike Jensen fez a diferença nos penáltis, ao defender os remates de Hampus Wanne, Dica Mem e Ludovic Fabregas.

A formação alemã, que procura o quarto título europeu (depois de 1978, 1981 e 2002), regressa à final após um jejum de nove épocas, numa partida emotiva e em que sofreu a contrariedade de ter ficado sem o islandês Gisli Kristjansson.

O Magdeburgo, que já tinha vencido os catalães por duas vezes seguidas na final do Mundial de clubes (2022 e 2023), vingou assim a derrota nos penáltis do Kielce na edição de 2021/22 da Liga dos Campeões frente ao Barcelona.

Na segunda meia-final, o Kielce impôs-se ao Paris Saint-Germain, que uma vez mais adiou a concretização do sonho de se sagrar campeão europeu, num encontro em que foi mais eficaz e esteve em evidência o guarda-redes alemão Andreas Wolff, com duas defesas decididas nos segundos finais.

O Kielce chegou ao intervalo a vencer por 16-14 e no início da segunda parte, tirando partido do arranque a frio dos franceses, que estiveram quase nove minutos sem marcar, abriu a vantagem para três golos até aos 19-16.

Apesar de uma reação positiva do PSG, que empatou aos 20-20 e passou para a frente aos 21-20, o Kielce não vacilou e voltou à vantagem de um golo, que segurou até ao fim do jogo com duas defesas decisivas de Wolff nos últimos 30 segundos.

No domingo, em Colónia, Magdeburgo e Kielce disputam a final da Liga dos Campeões pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa), numa partida que será antecedida do jogo de atribuição do "bronze", entre o Barcelona e o PSG, pelas 15h15 (14h15).