Kielce, antigo campeão europeu de andebol, continua apesar de grave crise

Redação com Lusa

O clube polaco de andebol Kielce anunciou esta quarta-feira que, apesar da grave crise financeira que atravessa, após a saída do seu principal patrocinador, competirá até ao final da época, tanto a nível nacional como internacional.

O Kielce, vencedor da Liga dos Campeões em 2016 e atual vice-campeão, adiantou, em comunicado, que decidiu continuar a competir até ao final da época, "com a equipa mais forte possível, o que depende das negociações de patrocínio".

"Outras decisões, como participação e formação do plantel para a temporada de 2023/24, serão tomadas até ao final de março", refere o clube, acrescentando que "qualquer posição terá que ter em conta a capacidade orçamental".

O Kielce é o clube, entre outros, do guarda-redes alemão Andreas Wolff, dos laterais francês Nédim Rémili e espanhol Álex Dujshebaev, que integraram o sete ideal do Mundial de 2023, que terminou no domingo em Estocolmo, na Suécia.

Treinado pelo espanhol Talant Dujshebaev, o Kielce tem ainda no seu plantel, para além de Nédim Remili, mais dois vice-campeões mundiais pela França, na final perdida para a tricampeã Dinamarca (34-39), o pivô Nicolas Tournat e o lateral esquerdo Dylan Nahi.

Em novembro de 2022, a cervejeira Van Pur, principal patrocinador, indicou que a partir de 1 de janeiro deste ano não iria renovar o contrato, em vigor desde agosto de 2020 e que, segundo a agência polaca PAP, assegurava 30% do orçamento do clube.

O Kielce, que ocupa a segunda posição do campeonato polaco, a três pontos do líder Wisla Plock, conquistou 19 títulos da liga, 17 Taça das Polónia e venceu a Liga dos Campeões em 2016. No ano passado, perdeu a final para o FC Barcelona (37-35).

O clube polaco segue ainda na segunda posição do Grupo B da fase regular da Liga dos Campeões, com 18 pontos, a um do FC Barcelona.