Jota González vai suceder a Chema Rodríguez no Benfica 

Saída de Chema Rodríguez era conhecida há muito e as águias optaram pelo também espanhol Jota González para lhe suceder.

Ainda não está totalmente acertado, mas Jota González, espanhol de 51 anos, técnico adjunto do PSG - e irmão mais novo do principal, Raúl González - é o homem melhor colocado para suceder a Chema Rodríguez como treinador do Benfica. Segundo O JOGO apurou, o acordo está iminente e a ideia de manter um conceito espanhol foi preponderante para a escolha, assim como o facto de Jota ser um treinador com muita apetência para trabalhar com jovens atletas.

Natural de Valladolid, Jesús Javier González Fernández foi técnico dos escalões de formação do clube da cidade natal, tendo ainda sido alguns anos o técnico do Ciudad de Logrono. Seguiu para Paris, na companhia do irmão - que já renovou com o PSG até 2024/25 -, na temporada em 2018/19, tendo somado oito troféus internos.