José António Silva: "Temos muito trabalho pela frente, mas um futuro risonho"

Declarações do treinador da seleção feminina de andebol, no final do encontro com a Eslováquia (24-21)

O selecionador português de andebol feminino, José António Silva, regozijou-se hoje com o triunfo diante da Eslováquia, por 24-21, na qualificação para o Europeu de 2022, considerando que "o futuro será risonho", apesar do "muito trabalho por fazer".

"Fizemos um bom jogo, foi uma boa vitória, e creio que é a prova de que estamos, a pouco e pouco, a crescer. Também é importante estarmos a assegurar e a investir no futuro com jogadoras muito jovens, que hoje já deram uma excelente resposta. Como tenho dito sempre, com trabalho, rigor e disciplina, o futuro da seleção pode ser muito interessante", disse José António Silva, no final do jogo, em declarações à agência Lusa.

Apesar dos bons indicadores, o selecionador reconhece que falta ainda muito caminho e trabalho para Portugal se bater com as melhores equipas, reconhecendo que no jogo de hoje, com a Eslováquia, faltou "gerir melhor os momentos do jogo".

"Não há justificação para estar a ganhar por sete e perder algumas bolas que permitiram à equipa adversária reduzir o marcador. Temos de estar tranquilos e gerir bem os momentos de jogo. Temos muito a fazer, dentro da seleção, fora da seleção, no ponto de vista físico e técnico. Temos muito trabalho pela frente, mas um futuro risonho", referiu o técnico.

Para José António Silva, Portugal trabalha mais neste momento para encurtar distâncias para as melhores seleções, como a Espanha ou a Hungria, adversárias no grupo e favoritas na qualificação para o Europeu deste ano, de 04 a 20 de novembro, numa organização conjunta da Macedónia do Norte, Montenegro e Eslovénia.

"[A qualificação] É uma meta difícil, mas parafraseando um antigo selecionador de futebol, diria para nos deixarem sonhar, sabendo que é muito difícil e complicado face à valia dos adversários que temos pela frente", concluiu.

Após três jornadas disputadas, Portugal ocupa o terceiro lugar, com dois pontos, à frente da Eslováquia, que ainda não pontuou, num Grupo 5 liderado liderada pela Espanha, com seis, seguido pela Hungria, também em zona de qualificação, com quatro.