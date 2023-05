Jorge Carvalho deixa comando técnico do Póvoa no fim da época

Nuno Silva será o substituto.

Depois de duas subidas de divisão consecutivas, ao serviço de Boavista e Póvoa Andebol, Jorge Carvalho está a cumprir a quarta época ao comando do clube poveiro na divisão maior do andebol , finda a qual deixará o cargo.

"Neste momento só quero agradecer a todos os atletas com quem trabalhei nestes quatro anos, às equipas técnicas que fui tendo, e, muito em especial, ao José Henrique [team-manager], que me deu as condições necessárias para fazer o meu trabalho", disse o antigo lateral-direito a O JOGO.

São, até agora, 113 jogos e 56 vitórias, que resumem uma primeira temporada de subida, uma segunda em que levou o Póvoa a um surpreendente sétimo lugar, para, na época passada, atingir a permanência no Campeonato Placard Andebol 1, finalizando a prova na 11.ª posição. Na presente época, o clube assegurou a segunda presença na final-four da Taça de Portugal, a 10 e 11 de junho, no Funchal.



Nuno Silva é o técnico

Nuno Silva, técnico do U. Maia, 44 anos, natural do Porto, será o homem que se segue no comando dos poveiros. Deverá ser anunciado no fim da época.