Jogos Europeus: Portugal pensa "passinho a passinho" no andebol de praia

As Seleções Nacionais de andebol de praia, masculina e feminina, estão nos Jogos Europeus Cracóvia'2023 com vista a jogar "passinho a passinho, mas com objetivos grandes", além de dar a conhecer a modalidade, disse esta segunda-feira a capitã Catarina Oliveira.

A defesa e líder do plantel feminino assume que "por ser desconhecida", a modalidade tem aqui uma oportunidade de se mostrar, até porque, em Portugal, se tem "vindo a melhorar e mostrar que é razão de ser vista".

É uma chance para os adeptos "conhecerem a modalidade, que é incrível, criativa". "Quem vai ver pela primeira vez, vai gostar", destacou, em declarações aos jornalistas na Aldeia Olímpica de Cracóvia.

Em termos de objetivos, para Portugal "são sempre grandes". "Temos cumprido os objetivos e estamos cá por isso mesmo, com o quarto lugar no Europeu, e vamos também a Bali, aos Jogos Mundiais de praia", lembrou a capitã.

Segundo Catarina Oliveira, o objetivo aqui é ir "passinho a passinho", começando pela fase de grupos, em que defrontam a campeã da Europa Alemanha, os Países Baixos e a Grécia.

Todas as equipas avançam para os quartos de final, emparelhando-se os melhores de cada poule com os piores da outra, seguindo depois para a disputa por medalhas, nas meias-finais.

No masculino, os lusos, que também foram quartos no último campeonato da Europa, na Nazaré, medem forças com a campeã europeia Hungria, a Croácia e a Alemanha.

Numa seleção habituada a trocar entre pavilhão e a areia, esta modalidade diferente a nível tático e estrutural, sem drible no chão e com a bola a rodar mais entre as atletas, caracteriza-se pela superioridade numérica no ataque em todos os momentos e a divisão da formação entre especialistas ofensivos e defensivos.

A presença desta modalidade, com 12 atletas em cada formação, aumentou o contingente nacional e elevou o Leça a estatuto de quarto clube mais representado na comitiva da delegação portuguesa, atrás apenas de Benfica, Sporting e Braga.

"Tentamos representar Portugal fora, com o nosso clube, e fazer o nosso melhor. Já somos respeitados a esse nível, a perceção já é diferente", conta.

Campeão europeu em 2021, o clube da cidade de Matosinhos, Porto, é o mais representado nas areias de Tarnow, onde decorrerá a competição, com nove jogadores, seguido de "Os Tigres", de Espinho (Aveiro), com sete.

A competição de andebol de praia arranca terça-feira, ainda antes da cerimónia oficial de abertura do evento, e prolonga-se até quinta-feira.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes.