Jogos do Mediterrâneo: Seleção feminina de andebol soma primeira vitória

Triunfo de Portugal, por quatro golos, frente à Turquia.

A seleção feminina de andebol somou esta sexta-feira a primeira vitória no Grupo B dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, na segunda jornada, triunfando sobre a Turquia por 30-26.

Portugal chegou ao intervalo a perder por 14-12 e chegou a estar atrás por quatro golos, mas conseguiu dar a volta na etapa complementar e somar o primeiro triunfo, após a derrota com a Sérvia (21-20), na quinta-feira.

Em destaque, esteve de novo a "capitã" Bebiana Sabino, com nove golos, um mais do que Mihaela Minciuna, hoje mais eficaz na hora de rematar à baliza.

O apuramento para a fase a eliminar fica decidido no sábado, quando Portugal defrontar a Macedónia do Norte, pelas 12:00 em Oran, a mesma hora em Lisboa, na última ronda da poule.

Ao todo, são já nove as medalhas portuguesas em Oran'2022, com o ouro do ciclista Rafael Reis, as pratas de Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e a equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.