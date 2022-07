Jogos do Mediterrâneo: seleção feminina de andebol acaba no quarto lugar

No dia de encerramento da 19.ª edição dos Jogos, Portugal procurava a 27.ª medalha da missão, com 159 atletas, mas as sérvias acabaram por se impor, sobretudo devido a uma segunda parte de qualidade

A seleção feminina de andebol acabou hoje o torneio dos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 no quarto lugar, ao perder o jogo pelo bronze com a Sérvia por 26-22, no último momento competitivo português na competição.

No dia de encerramento da 19.ª edição dos Jogos, Portugal procurava a 27.ª medalha da missão, com 159 atletas, mas as sérvias acabaram por se impor, sobretudo devido a uma segunda parte de qualidade.

Portugal começou a perder mas deu a volta no primeiro tempo, de que saiu a vencer por 12-10, e parecia superior, perante várias desconcentrações sérvias e várias defesas da guarda-redes lusa, Jéssica Ferreira.

Ainda assim, falhou três dos cinco livres de sete metros de que dispôs, não conseguindo uma vantagem mais dilatada, e a Sérvia demorou pouco mais de cinco minutos a "virar" marcador, para 14-13.

O segundo tempo foi a chave do encontro, dado que com 17 minutos decorridos a Sérvia já tinha marcado 11 golos, para chegar aos 21, e Portugal estava "emperrado", com apenas três tentos apontados.

Leia também Benfica João Víctor viajou da Argentina para São Paulo com elemento da Direção do Benfica Jornalista brasileiro André Hernan adiantou que o defesa-central viajou na companhia de um elemento da Direção do Benfica após o Boca Juniors-Corinthians, na última madrugada. Lesão sofrida pelo jogador não será preocupante.

A reação lusa, com vários golos nos últimos minutos, já veio tarde, tendo servido para pouco mais do que aproximar o marcador, deixando as comandadas de José António Silva no quarto posto final.

Foi a segunda derrota com a Sérvia neste torneio, depois de perderem por 21-20 na abertura da fase de grupos, num jogo em que Jovana Jovovic, a "capitã", foi decisiva, com sete golos, os mesmos de Aleksandra Vukajlovic.

Na equipa portuguesa, Neide Duarte, a irmã Maria Duarte, e Carmen Figueiredo foram as principais "artilheiras", com quatro golos cada.

Este jogo encerrou o programa desportivo para a missão portuguesa, no dia em que, pelas 21:00, arranca a cerimónia de encerramento, contando apenas com o jogo pelo ouro do andebol, entre Espanha e Croácia.

Ao todo, Portugal conquistou 25 medalhas, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo (por duas vezes) e Rafael Reis, à prata de Ana Pinho Rodrigues, Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Raquel Pereira, Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e terminam hoje, tendo contado com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.