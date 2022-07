Jogos do Mediterrâneo: Seleção de andebol feminino perde nas meias-finais

Redação com Lusa

Num jogo equilibrado que acabou por pender para as espanholas, Portugal até saiu em vantagem para o intervalo, por 13-12, mas acabou por consentir a reviravolta das vizinhas, no pavilhão do Complexo Olímpico de Oran.

Carmen Costa foi a principal artilheira da partida, pendendo a balança para a "roja" com 10 golos, enquanto nas portuguesas Mihaela Minciuna foi a principal anotadora, com seis tentos.

A seleção portuguesa passou a fase de grupos, em que perdeu com a Sérvia (21-20) e venceu a Turquia (30-26) e a Macedónia do Norte (19-17), para chegar ao quadro final, no qual vai jogar para o terceiro lugar.

Pelo bronze, em encontro agendado para quarta-feira, último dia de Oran'2022, Portugal vai defrontar Sérvia ou Croácia, o derrotado da outra meia-final, pelas 9h00 em Oran.

Portugal tem agora 21 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.