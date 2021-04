Jogos da seleção feminina de andebol vão ser transmitidos no Canal 11

Portugal-Alemanha será o primeiro jogo de uma seleção que não as de futebol, futsal ou futebol de praia, a ser transmitidos pelo Canal 11.

Portugal vai defrontar a Alemanha no play-of de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2021, de andebol feminino, nos dias 17 e 20 de abril, e a transmissão dos jogos vai passar no Canal 11.

Este será o primeiro jogo de uma seleção que não as de futebol, futsal ou futebol de praia na plataforma de conteúdos da FPF.

A Federação Portuguesa de Futebol lembrou que esta aposta reforça o investimento editorial do Canal 11 no desporto praticado por melhores.

"O trabalho conjunto entre as federações de futebol, andebol, voleibol, patinagem e basquetebol é imprescindível para o desenvolvimento do desporto em Portugal e isso tem sido especialmente visível durante esta pandemia que tantas dificuldades criou a todos. Sabemos o papel crucial que esta cooperação pode proporcionar e a força social que as modalidades em causa têm na nossa sociedade.", começou por explicar Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

"A FPF está convencida que a promoção do desporto feminino é um forte potenciador da igualdade de género e é nesta forma de pensar que se insere a transmissão do jogo entre as seleções femininas de andebol de Portugal e da Alemanha. Se mais oportunidades deste género existirem no futuro, não deixaremos de as avaliar.", disse ainda, em declarações ao site da FPF.

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal assinalou esta aposta feita pela FPF: "A transmissão do jogo frente à Alemanha é um primeiro passo, de vários momentos que estou certo ocorrerão no futuro. Quero agradecer ao presidente da FPF, Dr. Fernando Gomes, esta disponibilidade para a colaboração do Canal 11."