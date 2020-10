Jogo em atraso entre Belenenses e Madeira SAD reagendado novamente

Madeira SAD solicitou novo adiamento do desafio com o Belenenses

Clube do Restelo anunciou a aceitação da mudança de data do desafio através da rede social Twitter

O jogo em atraso entre o Belenenses e o Madeira SAD, relativo à terceira jornada do principal escalão de andebol, e que havia sido agendado para esta quarta-feira, foi agora adiado para o dia 19 de novembro, informou o clube de Belém, esta terça-feira, através do Twitter.

O Belenenses comunicou que a formação funchalense solicitou o segundo adiamento do desafio, que terá lugar no Pavilhão Acácio Rosa, pedido ao qual o emblema do Restelo "acedeu de imediato", visto se tratar de uma forma de prevenção da propagação da covid-19.

O Madeira SAD vai realizar testes de despistagem à covid-19, conforme estipulado no caso de viagens para fora do arquipélago madeirense, durante a tarde desta terça-feira, pelo que os resultados não seriam conhecidos em tempo útil antes da realização da partida, adiada anteriormente por três casos positivos de infeção no Belenenses.

A equipa do Restelo segue na sétima posição da I Liga de andebol, em igualdade pontual com a formação madeirense, ambas com nove pontos somados, que está posicionada um lugar abaixo na tabela.

Das seis jornadas já realizadas na competição principal da modalidade, o Belenenses disputou três e o Madeira SAD quatro, pelo que têm, respetivamente, três e dois jogos em atraso no calendário.