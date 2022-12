"Jogo à mesma hora da Seleção? As outras modalidades nunca pararam para ver o andebol..."

Declarações no final do jogo Benfica - Sporting (27-27), para 12.ª jornada do Campeonato Placard, disputado no Pavilhão 2 da Luz.

Ricardo Costa (treinador do Sporting): "Em primeiro lugar, queria dar os parabéns às duas equipas, foi um grande jogo e quem veio até aqui não perdeu o seu tempo. A haver um vencedor creio que tínhamos de ser nós, aceito o empate, as duas equipas estiveram bem. Somos a única equipa que ainda não perdeu e estamos contentes com a nossa prestação.

Ficávamos mais felizes com a vitória, mas a verdade é que foi um jogo muito disputado, os dois guarda-redes estiveram a um grande nível, são duas equipas de nível europeu e, por isso, ficamos felizes por nos termos sempre encontrado no jogo. As duas prestações dos guarda-redes fizeram a diferença e, no fim de contas, empatar com o Benfica em casa é um bom resultado.

Somos candidatos a ganhar todos os jogos, somos uma equipa jovem em construção, mas já demos a prova que somos fortes. Para 2023 queremos o mesmo, queremos ganhar todos os jogos, máxima ambição, vai ser um ano de crescimento.

[Sobre o encontro ter sido jogado à mesma hora da seleção de futebol] Eu sou pago para treinar, não estou dentro dos outros assuntos. A verdade é que as outras modalidades nunca pararam para ver o andebol, portanto, o nosso trabalho é dar o máximo dentro de campo".