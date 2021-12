Joga no FC Porto o MVP de mais uma jornada da Champions de andebol

Rui Silva brilhou no triunfo dos dragões frente ao Kielce.

Rui Silva, central do FC Porto, foi eleito pela Federação Europeia de Andebol como MVP da 10.ª jornada da Liga dos Campeões, devido ao seu papel decisivo no triunfo frente ao Kielce (29-27), líder do Grupo B.

O vimaranense de 28 anos marcou cinco golos em sete remates, fazendo ainda nove assistências, tendo pesado o seu tempo em campo numa partida em que vários portistas se destacaram, pois Fábio Magalhães teve o mesmo número de golos e remates e fez 10 assistências.

Já com 28 golos em 10 jogos, Rui Silva pode estar a caminho de superar os 34 marcados na época passada e que foram o seu melhor na Champions. Além de MVP, o central do FC Porto integrou o sete ideal da jornada, que teve ainda o guarda-redes Benjamin Buric (Flensburgo), os laterais Raul Nantes (Dínamo Bucareste) e Nedim Remili (PSG), o pivô Bence Banhidi (Pick Szeged) e os pontas Lucas Pellas (Montpellier) e Mikita Vailupau (Meshkov Brest).