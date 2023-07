João Gomes troca o Águas Santas pelo Sporting

Lateral direito de 20 anos é reforço dos leões.

João Gomes é o mais recente reforço do andebol do Sporting. O lateral direito de 20 anos, internacional jovem por Portugal, jogava no Águas Santas, tendo feito a estreia como sénior em 2017.

Foi campeão europeu de sub-20, em 2022, e no Mundial de sub-21, disputado nas últimas semanas, conseguiu o sexto lugar com a seleção portuguesa.

"Podem esperar o máximo de mim nos jogos e nos treinos pois é essa a raiz para conseguir boas classificações nas provas internas e externas. Sinto um orgulho enorme por chegar a um clube deste nível. Associo-me muito ao jogo do treinador, que é tipicamente de um contra um e é muito rápido, coisas pelas quais também me caracterizo", afirmou.

João Gomes mostrou-se também muito satisfeito por poder continuar a disputar provas internacionais de clubes, depois de na época passada se estreado na Taça EHF.

"Participar nas provas europeias é uma realidade muito diferente. Temos uma responsabilidade maior porque queremos sempre deixar boa imagem", referiu.

Por seu lado, o diretor do andebol do Sporting, Carlos Carneiro, descreveu João Gomes como "um atleta que se enquadra no projeto", afirmando: "É um jovem talentoso e português com muita qualidade, tem as características da nossa equipa. Vai dar-nos profundidade e estamos muito contentes por recebê-lo, temos a certeza de que vai ajudar-nos bastante".