João Gomes é alvo do Sporting, mas Águas Santas também já tem reforços fechados

Lateral-direito tem proposta dos verdes e brancos, embora o presidente do Águas Santas não o confirme, mas também não... desminta. Manuel Cruz revela que já está a precaver reforços para várias posições nos maiatos

O interesse do Sporting em João Gomes, medalha de prata do Europeu de sub-20 do ano passado, não estará relacionado com os 14 jogos que o Águas Santas fez esta época na Liga Europeia, mas que este trajeto fez despertar várias cobiças, disso o presidente do clube não tem dúvidas.

"Foi excecional, estivemos num patamar que nunca antes atingíramos, foi excelente para os atletas, para a equipa técnica e para os nossos miúdos da formação. Mas sabíamos que haveria o reverso, ou seja, isto potenciou jogadores e, à data de hoje, temos abordagens por vários atletas, 70% de clubes fora de Portugal, especialmente espanhóis, franceses e nórdicos", revelou Manuel Cruz. "Por agora não passam de contactos e intenções, mas estamos preparados para enfrentar as saídas, tendo já jogadores contratados. E portugueses, formados em clubes nacionais", deu ainda a saber.

Sobre João Gomes, um lateral-direito à imagem de Belone Moreira (Benfica), e o interesse do Sporting, o líder maiato foi inconclusivo. "Não confirmo, nem desminto", limitou-se a dizer. Porém, sabe O JOGO, existem contactos entre os diretores dos verdes e brancos e o atleta, sendo efetiva a possibilidade de transferência.

Outro jogador que interessou aos leões, e esteve mesmo com pé e meio no "João Rocha", foi Miguel Pinto, mas a possibilidade de fazer regressar Pedro Portela sobrepôs-se. "Sei que o Miguel teve abordagens, sei que algumas foram concretas, mas até agora nada. E, salvo a possibilidade aparecer um outro clube, posso afirmar que o Miguel Pinto será jogador do Águas Santas", afirmou Cruz, explicando: "Primeiro são os jogadores a decidirem. No Águas Santas, antes de serem atletas, são pessoas, são homens com quem lidamos, por isso deixamos que decidam e, depois, tratamos de acautelar os interesses do clube".

"A aposta é a mesma. Temos a firme certeza de que estes atletas vão continuar a lutar, devolvendo ao clube o patamar em que o deixamos", afirmou ainda o dirigente, sublinhando: "Já temos reforços assegurados, para equipa manter o nível competitivo".

Todos portugueses e sete da casa

O orgulho de jogar na Europa, a um nível que, exceção feita a FC Porto, Sporting, Benfica e ABC, nunca outro emblema luso atingiu, é indisfarçável por Manuel Cruz. Mas há outras razões para o presidente abrir um sorriso. "Dos 16 jogadores que utilizamos, sete são da nossa formação: Francisco Fontes, Alexandre Magalhães, Pedro Cruz, Mário Lourenço, José Barbosa, João Gomes e, mesmo tendo sido o que veio mais tarde, o Fábio Teixeira. E todos os restantes são portugueses e formados em Portugal", fundamentou Manuel Cruz.