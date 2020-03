João Florêncio deixa o Belenenses: "Sou treinador e não pastor"

Treinador sentiu-se desautorizado pela direção do clube e tomou uma "decisão irreversível". Pedro Lourenço, vice-presidente para as modalidades, lamenta e diz não ter conhecimento oficial

João Florêncio já não é treinador da equipa de andebol do Belenenses. A decisão foi comunicada a O JOGO pelo próprio. "Tenho as minhas razões, que são substanciadas no facto de não ter retaguarda, estar a assumir questões que deviam ser da estrutura e não do treinador. A certa altura houve um conflito de balneário, eu tomei uma posição, suspendi um atleta e a direção entendeu intervir, o que eu até achei bem, porque é uma coisa rara. Porém, a forma como o fez não me agradou, desautorizando-me e, como sou treinador e não pastor, não abdico de princípios básicos, decidindo sair", justificou, sem meias palavras, o técnico que estava numa segunda passagem pelos azuis, num total de oito anos.

"Há dois dias tive uma conversa telefónica com o presidente, que não acabou, porque ele ia entrar para uma reunião, tendo ficado de me voltar a ligar e até agora não me disse mais nada. A conversou terminou a perguntar-me se eu ia dar treino e eu respondi que não", continuou Florêncio, que deixa o clube no quarto lugar do Campeonato Placard, garantindo: "A minha decisão é irreversível. Neste momento, passado dois dias da conversa, que não terminou, não há volta a dar. Isto assim não é para mim e eu não abdico desses princípios, tenho a minha imagem e função a defender, mesmo sabendo que o presidente e a direção mandam no clube".

"A forma como a direção interveio, desautorizando-me, não me agradou"

João Florêncio reconhece, todavia, que esta é uma situação que o entristece. "Tenho muita pena, gosto muito do Belenenses, sempre fui muito bem tratado por este clube. Foi o Belenenses que me abriu a porta para ser mais conhecido no andebol e me deu a histerese de por em prática as coisas que julgo essenciais no jogo".

Contactado por O JOGO, Pedro Lourenço, vice-presidente para as modalidades, referiu não ter "conhecimento oficial da decisão", esclarecendo: "Foi tratado numa conversa entre o treinador e o presidente e, como temos tudo cancelado, por causa do Covid 19, a questão do comando da equipa não é aquela em que pensamos com mais urgência agora".

Lourenço, todavia, sublinhou: "Temos um profundo respeito pelo professor João Florêncio e nunca equacionámos uma mudança de equipa técnica. Neste momento, até pela competição estar parado, vamos ter tempo para refletir, lamentando o sucedido. O respeito que o clube tem pelo professor João Florêncio mantém-se intacto, tal como a imagem de um treinador ganhador"