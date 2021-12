João Bandeira e Vasco Teixeira: mais dois miúdos cumpriram o sonho

João Bandeira, do Benfica, e Vasco Teixeira, do Póvoa, entraram para o lote dos mais jovens jogadores a estrear-se na I Divisão

Rui Silva, pela muito tenra idade em que começou a ser falado - tinha 14 anos quando O JOGO foi a Guimarães conhecer o "fenómeno" do então Francisco de Holanda - e Miguel Martins, pela estreia na Liga dos Campeões apenas 12 dias depois de ter feito 16 anos, talvez sejam os mais conhecidos do lote de jogadores que debutaram na I Divisão com 15 anos ou menos.

Anteontem houve mais dois adolescentes a cumprir o sonho de jogar ao mais alto nível em Portugal: João Bandeira, do Benfica, e Vasco Teixeira, do Póvoa Andebol.

Na Luz, com os encarnados a vencer com facilidade o Águas Santas, Chema Rodriguez deu ordem de entrada ao lateral-esquerdo João Bandeira. Natural de Lisboa, começou a jogar no ADC Benavente, com apenas cinco anos, era então mini. Ficou nove épocas no clube do distrito de Santarém, até que o Benfica, em 2020/21, o contratou. Entrou frente aos maiatos, já o triunfo das águias estava mais do que assegurado, mas algum nervosismo traiu Bandeira, que em três remates não fez qualquer golo.

O "ranking" é comandado por Vasco Costa, do FC Gaia, que, aos 14 anos, 10 meses e 23 dias, com a camisola do FC Porto, se tornou no mais jovem andebolista a atuar na I Divisão em Portugal

Se calhar mais ou menos à mesma hora, mas cerca de 330 quilómetros mais a norte, na Póvoa de Varzim, acontecia o mesmo com Vasco Teixeira.

Neste caso, foi a superioridade do Sporting, mais do que esperada, que permitiu ao treinador Jorge Carvalho dar esta prenda de Natal/aniversário ao guardião, que faz 16 anos no dia 27.

Filho da terra e do clube, Vasco iniciou-se na modalidade com seis anos, tendo ali ficado durante oito temporadas. A meio de 2019/20, depois de ter ganho o encontro nacional de infantis, transferiu-se para o FC Porto, cumprindo época e meia, antes de regressar à Póvoa.

As boas exibições que vem fazendo ao serviço do Póvoa B levaram Vasco a ter esta oportunidade, ele que até a soube aproveitar, ao defender, com a perna direita, uma bola aos seis metros de Duarte Seixas.

Na lista que O JOGO apresenta recorda-se ainda a estreia de Miguel Martins na Champions com 16 anos e 12 dias e a de Rui Silva nas seleções nacionais com 13 anos, 11 meses e sete dias. Os mais jovens de sempre.