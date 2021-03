"Isto podia chamar-se a crónica dos bons malucos, mas não é só loucura"

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol, mostra-se confiante em mais uma boa atuação portuguesa, agora nos Jogos Oímpicos.

Poucos dias depois da histórica qualificação da Seleção Nacional para os Jogos Olímpicos, Miguel Laranjeiro escolheu o Padrão dos Descobrimentos para falar em exclusivo a O JOGO sobre mais este feito, dado que era o melhor local para simbolizar mais esta conquista dos "Heróis do Mar". O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) considera que no grupo que conquistou a presença em Tóquio não há nenhum Infante D. Henrique, isto é, um comandante ou herói específico, defendendo que "todos sabem qual a sua função" e "remam todos para o mesmo lado".

Como encara este apuramento para os Jogos Olímpicos?

-Com um enorme orgulho nestes atletas que superaram todas as dificuldades. É difícil traduzir em palavras tudo o que sentimos. Penso que no momento do golo do Rui Silva deu-se um extravasar de emoções, por isso houve choros e sorrisos. Enfim, foi mais um feito heroico dos "Heróis do Mar".

O que disse aos jogadores?

-Essencialmente, obrigado. Por aquilo que fizeram, sofreram e por terem levado o Quintana no coração só posso agradecer. É uma honra presidir uma Federação com um conjunto de atletas com este nível de seriedade.

"O andebol joga-se com as mãos, mas temos os nossos pés bem assentes na terra"

Na chegada a Lisboa, o selecionador Paulo Jorge Pereira apontou às medalhas. É um objetivo possível?

-O andebol joga-se com as mãos, mas temos os pés bem assentes na terra. Quando participamos em fases finais, vamos sempre com o objetivo de conseguir o melhor lugar possível. Aconteceu no Europeu e Mundial e vamos tentar fazer o mesmo nos Jogos Olímpicos. Respeitamos as outras seleções, mas com ambição conseguimos chegar o mais longe possível.

Contudo, o selecionador assumiu que o pódio seria "uma coisa louca", mas garante que "vão continuar a ser malucos"...

-Isto podia chamar-se a crónica dos bons malucos. Na vida, também é preciso a uma dose de loucura. Mas não é só loucura. Isto é trabalho e ambição e é essa mistura nos que faz chegar mais longe.

Portugal está perto de garantir a qualificação para o Europeu de 2022, o que será a quarta presença consecutiva numa fase final. Sente que há uma mudança de paradigma?

-Um dos nossos objetivos era ter uma presença mais regular nestas competições. Aliás, em 2016 traçamos um plano que seria chegar aos Jogos Olímpicos em 2024 e antecipamos essa meta. Agora, a visibilidade traz uma nova forma de abordagem e questionamento pelo que está a acontecer. Também desperta um maior interesse das crianças e jovens pela modalidade.

Sente que é possível conquistar um título europeu ou mundial em breve?

-A ambição nunca faltará e vamos trabalhar sempre pelo melhor resultado. Para já, temos de manter esta permanência nas grandes competições e apontar sempre ao top-6 europeu.

Qual a importância das boas campanhas europeias do FC Porto e Sporting para estes resultados?

-Os clubes têm tido um papel central nestes resultados. Não é só um estágio de 10 ou 15 dias que faz diferença. É um processo que dura o ano inteiro e a apostas que os clubes têm feito só nos pode orgulhar. Também temos jogadores a competir nos melhores campeonatos europeus. Assim é possível somar todas as parcelas e ter uma Seleção Nacional com a competitividade que se exige.

"Consolas estão a ganhar"

Miguel Laranjeiro elogia o plano do governo para ajudar o desporto, principalmente por "se tratar de um apoio a fundo perdido", porque entende que "os clubes não têm condições para se endividar". No entanto, o líder da FAP entende que esta paragem pode ter consequências desastrosas no futuro, nomeadamente nos jovens. "Neste momento, as consolas estão a ganhar em relação ao desporto. Pior do que uma pandemia, é a falta de atividade desportiva e isso pode ter consequências ao nível da saúde", lamentou o dirigente.