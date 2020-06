ISMAI renova com o técnico e já tem quatro reforços

Alexandre Melo vai orientar os maiatos por mais uma temporada, depois de uma boa estreia no clube como treinador principal

Alexandre Melo, de 46 anos, vai continuar no comando técnico do ISMAI, tendo renovado por mais uma época, tal como o adjunto Vasco Ramos. "O que queremos é sempre tentar melhorar. Esta época acabou cedo demais, dada a pandemia, mas fazer melhor é sempre a meta. Quando o campeonato parou éramos nonos, mas no final da primeira volta estávamos em quarto lugar", disse Melo a O JOGO.

"Depois houve lesões graves e a equipa ressentiu-se. Mantivemo-nos na luta pelos seis primeiros lugares até três jornadas do fim...", sublinhou.

Recorde-se que Alexandre Melo começou a treinar os iniciados da Ac. São Mamede, passando por Maia AC, Boavista, FC Maia, Académico do Porto, Boavista de novo e pela primeira vez como principal, FC Porto e ISMAI com Rui Silva, equipa que assumiu em 2019/20.

O ISMAI, que teve oito saídas do plantel, já tem quatro reforços garantidos: os gémeos Pedro Vieira (pivô) e Miguel Vieira (lateral-direito), Hugo Rosário (lateral-esquerdo) e Nuno Pimenta (pivô). "O ISMAI não tem a capacidade de alguns clubes, não temos atletas com poder exterior, mas temos em termos defensivos", disse Alexandre Melo.

"O Délcio Pina foi jogar para Espanha e não é fácil substituir um atleta com a capacidade de remate dele. Vamos ter de nos reorganizar e estarão mais reforços para chegar", revelou o técnico natural do Porto.