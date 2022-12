Irmãos Costa prolongam ligação ao Sporting

Vínculos alargados até 2027.

Os irmãos Costa, Francisco e Martim, chegados a Alvalade em 2021, provenientes do FC Porto, prolongaram as respetivas ligações com o andebol do Sporting até 2027, anunciou esta quinta-feira o emblema leonino.

"Poder renovar com este clube é um sentimento de orgulho. Tenho de agradecer muito ao Sporting pela confiança que depositou em mim quando era um miúdo muito jovem sem experiência na primeira divisão e, também, à equipa técnica. Sem eles, não podia ter chegado a este nível", afirmou Kiko, de 17 anos, à Sporting TV.

"O clube acreditou em mim há um ano, quando estava numa fase menos boa da minha carreira, e tenho de agradecer ao Sporting. Vou continuar a ajudar o clube da mesma maneira que ajudei até agora", disse, por seu lado, Martim, que contou ter o mesmo "sentimento de muito orgulho" do irmão por renovar com os "leões".