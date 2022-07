Internacional polaco reforça o andebol do Sporting

Patryk Walczak representava os macedónios do RK Vardar.

O Sporting anunciou esta sexta-feira o segundo reforço para a equipa de andebol. Depois do guarda-redes Leo Maciel, é o pivô Patryk Walczak a chegar ao emblema leonino.

Walczak é internacional polaco e chega a Alvalade proveniente dos macedónios do RK Vardar, clube que representou nas duas últimas temporadas.

Com 29 anos, passou por alguns dos melhores campeonatos europeus, como o alemão, o francês ou o polaco, e vai vestir a camisola 10 dos "leões".

"Fiquei com uma boa impressão logo desde o início das conversas com o Clube. Além disso, gosto do estilo de jogo da equipa. Já joguei em França [Massy EH], na Alemanha [TS Nettelstedt-Lubbecke], na Polónia [KS Kielce, MKS Pogoń Szczecin, SMS Gdansk] e na última época estive no RK Vardar, da Macedónia do Norte. Passei lá duas excelentes temporadas e vou ter boas memórias, mas espero que aconteça o mesmo aqui no Sporting", começou por dizer em declarações à Sporting TV.

"Sei que os dois adversários mais fortes são o FC Porto e o Benfica, e que o Sporting fez uma grande prestação na EHF European League. Também ganharam a Taça de Portugal contra o FC Porto, o que foi muito bom para a equipa. Essa Taça foi um grande presente para a equipa no final da temporada", continuou, antes de falar sobre os objetivos para a próxima temporada:

"É vencer jogo após jogo até ao final da temporada e conquistar todos os troféus possíveis."