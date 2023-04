Internacional espanhol vai reforçar o andebol do Benfica

Miguel Sánchez-Migallón, 28 anos e a cumprir a segunda época no Kielce, será reforço do Benfica. Reconhecido pela capacidade e qualidade defensiva, Sánchez-Migallón será outra das caras novas do plantel que as águias estão a construir. O JOGO já havia anunciado Rui Baptista e Filip Taleski.

Atempadamente e de forma criteriosa, o Benfica vai desenhando o plantel que Jota González - espanhol que substituirá o compatriota Chema Rodriguez - irá orientar em 2023/24. Depois de Rui Miguel Baptista, central do Águas Santas de 21 anos, e do internacional macedónio Filip Taleski, lateral-esquerdo do Vardar, de 27, os encarnados também já chegaram a acordo com o espanhol Miguel Sánchez-Migallón, que está a cumprir a segunda temporada no polaco Kielce.

Sánchez-Migallón, natural de Ciudad Real, é igualmente internacional (35 jogos A e 23 golos, tendo estado nos Jogos Olímpicos de 2020, Europeu de 2022 e Mundial deste ano), joga a ponta ou lateral-esquerdo, mas, acima de tudo, é um reconhecido defensor.

Tem 2,00 metros, pesa 100 quilos e esteve oito épocas consecutivas no Ciudad de Logroño, clube de onde se transferiu para o Kielce, mudando agora para a Luz trabalhar com Jota e reforçar um plantel que já está a ser moldado sob a orientação do ainda treinador adjunto do PSG, cargo que ocupa desde 2018/19.

Recorde-se que, como O JOGO também já anunciou, o lateral-esquerdo Leandro Semedo e o ponta-direita Carlos Martins não terão lugar no elenco encarnado. Alguns dos outros jogadores, ainda que tendo contrato, também deverão sair, pois o novo técnico espanhol está a fazer uma "revolução", de forma a ter um conjunto de atletas à imagem do andebol que pretende implementar no Benfica.